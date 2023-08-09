Meta більше не може збирати дані користувачів у Норвегії і використовувати їх для того, щоб націлювати на них рекламу.

Норвегія щодня штрафуватиме компанію-власника Facebook на 1 мільйон крон (близько 98,5 тисяч доларів) на день за порушення конфіденційності. Штрафи накладатимуть починаючи з 14 серпня, повідомляє Reuters.

Норвезький регулятор Datatilsynet заявив, що Meta більше не може збирати дані користувачів у Норвегії, включно з геоданими, і використовувати їх для того, щоб націлювати на них рекламу. 17 липня регулятор заявив, що компанію оштрафують, якщо вона не усуне порушення конфіденційності, виявлені регулятором. До 4 серпня компанія мала довести регулятору, що розглянула проблему.

"З наступного понеділка застосовуватиметься щоденний штраф у розмірі 1 мільйона крон", — сказав Тобіас Джудін, керівник міжнародного відділу Datatilsynet.

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Штраф діятиме до 3 листопада. Норвегія не є членом Європейського Союзу, але є частиною єдиного європейського ринку. Це дозволяє Datatilsynet передати своє рішення Європейській раді із захисту даних, й, якщо рада погодиться з рішенням норвезького регулятора, територіальну сферу дії його рішення щодо накладання штрафу може бути поширене на решту Європи. Datatilsynet ще не зробив цього кроку.

Проблеми Meta з конфіденційністю даних

Раніше цього року Meta повідомляла, що серйозно розглядає відмову від платної політичної реклами.

А минулого тижня корпорація заявила, що має намір почати запитувати згоду своїх користувачів з ЄС перш ніж дозволити компаніям націлювати на них рекламу, спираючись на те, що вони переглядають у Facebook та Instagram. Цей прогрес може зайняти кілька місяців.

Зміна пов’язана з наказом Уповноваженого із захисту даних Ірландії, головного регулятора Meta в ЄС, який вимагав від компанії переглянути правову основу націлювання реклами.

Для норвезького регулятора цей крок виявився недостатнім. Meta змусили негайно припинити обробку персональних даних користувачів з Норвегії, поки цей механізм згоди не запрацює.

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