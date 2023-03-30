Корпорація Meta серйозно розглядає відмову від платної політреклами, яка приносить більше проблем, ніж вигоди.

Корпорація Meta, що володіє соцмережами Instagram та Facebook, розглядає можливість заборони політичної реклами в Європі на своїх майданчиках. Про це пише Financial Times.

Відзначається, що влада Євросоюзу вимагає від інтернет-майданчиків, включаючи Facebook і Google, розкривати інформацію про публіковану політичну рекламу – її вартість, замовників і перегляди.

Керівництво корпорації Meta побоюється, що трактування терміна "політична реклама" може виявитися занадто широким, і дотримуватися цих правил виявиться складно. Тому більш простим рішенням для корпорації може виявитися повна відмова від платної політичної реклами.

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У Financial Times відзначають, що раніше Meta і Twitter зазнали жорсткої критики за те, що дозволяли використовувати свої майданчики для поширення дезінформації і політичних маніпуляцій з боку трампістів і Росії.

Повна відмова від політичної реклами в ЄС навряд чи стане фінансовою проблемою для корпорації, оскільки ця частина рекламного ринку приносить Meta відносно невелику частину доходів.

Останні новини про компанію Meta

В середині березня корпорація Meta припинила підтримку NFT в Instagram та Facebook. Хоча ставлення до даної технології неоднозначне, у випадку з Україною це було одне з джерел збору коштів для волонтерських організацій.

Восени компанія представила власну нейромережу, яка вміє створювати відеоролики на основі текстового опису. На першому етапі програма отримала серйозні обмеження - у відео немає звуку, а тривалість може бути не довше п'яти секунд.

Минулого року багато українських користувачів Facebook зіткнулися з блокуваннями за свої пости про війну в Україні. Українська влада звернулася до керівництва Meta з проханням вирішити проблему. У лютому алгоритми соцмережі, нарешті, були оновлені, що зняло проблему необгрунтованих банів.

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