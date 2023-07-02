Користувача з Києва ідентифікували як росіянина.

Компанія Meta, що володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, оскандалилася, назвавши Київ "частиною Росії".

Як повідомив користувач з Києва Святослав Степаненко, у нього виникла проблема з постингом рекламних публікацій. Facebook сповіщав про помилку, пояснюючи відмову тим, що користувач нібито перебуває на території Росії.

Користувач звернувся до служби підтримки Meta, попросивши негайно виправити помилку. Чоловік зауважив, що його обурює той факт, що поки Росія вбиває українців, Facebook ідентифікує його як росіянина.

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Втім, представник компанії у відповіді зазначив, що Київ - це "частина Росії", і порадив "змінити часовий пояс".

"Тільки що виник кейс під час переписки з підтримкою в Meta - вони вважають, що Київ - це частина Росії. Прошу долучитись всіх, щоб це пошерити і ця історія набула розголосу - давайте змінимо думки людей в Meta", - зазначив користувач.

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Нагадаємо, що в Meta заявляли про плани відмовитися від платної політичної реклами, так як вона приносити більше шкоди, ніж вигоди.

Раніше корпорація Meta припинила підтримку NFT в Instagram і Facebook. Для України це не особливо добре, оскільки це було одним з джерел збору коштів для волонтерських організацій.

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