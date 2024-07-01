За словами посла Тайваню у Вашингтоні, російське вторгнення в Україну показало тайванському суспільству небезпеку біля їхнього власного порога.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну і подальша боротьба України за відсіч загарбникам і повернення втрачених територій викликали резонанс на Тайвані, який перебуває під загрозою вторгнення Китаю.

"Перспектива того, що Сі піде слідами російського президента Володимира Путіна і спробує захопити землю через протоку, здається більш імовірною, ніж раніше. І Тайвань, який отримав нові вливання американської військової допомоги, готується до відбиття цієї загрози більш енергійно. Для тайванської громадськості російське вторгнення в Україну "змусило замислитися над перспективами та реальністю" небезпек біля їхнього власного порога", - пише The Washington Post, посилаючись на заяву фактичного посла Тайваню у Вашингтоні Александра Тах-рай Юя.

Минулого року Тайвань збільшив свої витрати на оборону приблизно на 14 відсотків порівняно з попереднім бюджетом, а також збільшив термін навчання в рамках обов'язкової військової служби з чотирьох місяців до одного року. Як і Україна, він намагається розвивати свої можливості ведення асиметричної війни перед обличчям набагато більшого і потужнішого агресора.

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Також влада країни відзначає широку участь усього суспільства в обороні України.

"Люди допомагатимуть вам, тільки якщо ви самі собі допоможете. Це один із найбільших уроків, які ми винесли з війни в Україні", - сказав посол.

Водночас, на відміну від розбіжностей щодо фінансування України, у Конгресі США не було партійних розбіжностей щодо підтримки Тайваню. При цьому у Вашингтоні деякі фахівці занепокоєні тим, що активна підтримка Сполученими Штатами військових дій в Україні обмежує їхні можливості зі зміцнення оборони Тайваню. Деякі законодавці стверджують, що Сполучені Штати повинні зосередитися на боротьбі з китайським експансіонізмом, навіть якщо це означає дозволити Росії закріпити свої незаконні завоювання в Україні.

"Війна в Україні вплинула на ціни на продовольство та енергоносії в країнах, розташованих далеко від Східної Європи, але ці потрясіння можуть потьмяніти порівняно з хаосом, який викличе китайське вторгнення", - пише WP.

У зв'язку з цим, зазначає посол, Тайвань і його союзники повинні створити комплекс укріплень, оборонних спроможностей і дипломатичних домовленостей в інших місцях, які не дадуть змоги Пекіну зробити такий крок, який зробив Кремль в Україні у 2022 році.

Конфлікт між Китаєм і Тайванем - новини

Раніше американські аналітики писали, що Китай може захопити Тайвань без жодного пострілу і має для цього кілька варіантів. Одним із важливих кроків, які може зробити Китай, є карантин у "сірій зоні" під керівництвом не військових, а берегової охорони та інших правоохоронних органів. Китайські сили можуть націлитися тільки на один або два ключові порти, що все одно буде серйозною проблемою для Тайваню.

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