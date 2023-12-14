Проєкт закону про бюджет США на потреби національної оборони на 2024 фіскальний рік відправлено на підпис президенту США Джо Байдену.

Палата представників США (нижня палата Конгресу) схвалила річний проєкт закону про бюджет США на потреби національної оборони на 2024 фіскальний рік, у якому передбачається надати Україні допомогу у розмірі 800 мільйонів доларів. Як повідомляє The Hill, відповідне рішення підтримали 310 конгресменів, виступили "проти" - 118 (45 демократів і 73 республіканця).

Цей проєкт оборонного бюджету відправлено на підпис президенту США Джо Байдену. Загалом на оборонні потреби Пентагону і програми фінансування передбачається виділити 886 мільярдів доларів.

Фінальна версія проєкту закону, яка погоджена між Палатою представників й Сенатом, стала результатом подолання жорстокої опозиційної лінії деяких республіканців, які виступали проти виключення ряду правок, проголосованих влітку Палатою представників, щоб викорінити те, що вони називали "пробудженою" політикою Пентагону.

Відео дня

Палата представників і Сенат змогли узгодити компромісну версію проєкту закону минулого тижня, у якій знімається заборона Міністерства оборони на проведення абортів і немає заборони фінансування Пентагоном медичного обслуговування з урахуванням гендерного чинника.

Закон про бюджет США на потреби національної оборони схвалюється щороку і є одним із найголовніших законодавчих актів, що розглядаються у Конгресі. Цей закон передбачає витрату десятків мільярдів доларів на літаки та кораблі, а також збільшення оплати для американських військових на історичні 5,2%.

Оборонний закон також передбачає виділення 11,5 млрд доларів на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні та 800 мільйонів доларів на підтримку України проти російського вторгнення.

Труднощі з наданнями прияняттям допомоги Україні від США

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон зберігає непохитність у вимогах до президента США Джо Байдена щодо схвалення додаткової допомоги для України. Зокрема, Джонсон заявляє, що адміністрація Джо Байдена має надати чітку стратегію щодо бачення перемоги України, запровадити чіткий нагляд за розподілом американської допомоги, і вирішити проблему незаконної міграції на південному кордону.

При цьому, Байден закликав Конгрес США виступити на стороні України і проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви у роботі на Різдвяні і новорічні свята.

Також Байден Байден назвав мету США у спровокованій Російською Федерацією жорстокій загарбницькій війні проти України. Це перемога України як суверенної і незалежної держави.

Водночас, Байден обіцяє не відступити від підтримки України і виступає за пошук компромісу з Конгресом для розблокування затвердження додаткового фінансування для України.

11 грудня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що в Адміністрації президента США налаштовані продовжувати добиватися схвалення в Конгресі додаткового запиту на фінансування допомоги для України на ЗСУ 61 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: