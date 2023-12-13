Після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами було напрацьовано пропозицію щодо прикордонної політики США.

Після того, як президент США Джо Байден запропонував зміни в американській прикордонній політиці, перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні поліпшилися.

"Республіканці зустрілися за закритими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з'явилася після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса з сенаторами у вівторок ввечері", – пише Bloomberg.

За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, вищезгадана пропозиція надасть Байдену розширені повноваження щодо депортації мігрантів, як тільки певна кількість мігрантів без документів перетне американський кордон. Але консервативні республіканці заявили, що цього недостатньо.

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Водночас республіканець зі штату Огайо Джеймс Девід Венс зазначив, що коли в питання втрутився Білий дім, воно "трохи прояснилося". Однак найближчим часом остаточна угода готова не буде, стверджує він.

Проблема з прийняттям законопроекту про допомогу Україні в США

20 жовтня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування в розмірі 106 млрд доларів, що передбачає виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. 61 млрд доларів передбачено для підтримки України. Однак документ досі не схвалений американськими законодавцями.

12 грудня Байден наголосив, що Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви в роботі на свята, "перш ніж вони дадуть Путіну величезний різдвяний подарунок".

Водночас The Hill з посиланням на сенаторів, пише, що Конгрес, ймовірно, відкладе питання про допомогу Україні і посилення безпеки південного кордону США до наступного року, оскільки не встигне прийняти законопроект до Різдва (25 грудня).

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