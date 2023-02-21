Вашингтон відкритий для обговорення договору з Москвою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Москви призупинити участь у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) "вкрай невдалим і безвідповідальним".

Як пише CNN, під час свого першого в ролі держсекретаря США візиту до Греції він сказав, що Вашингтон відкритий для обговорення договору.

"Ми як і раніше готові в будь-який час говорити з Росією про обмеження стратегічних озброєнь, незалежно від того, що відбувається в світі або в наших відносинах. Я вважаю важливим, щоб ми продовжували діяти відповідально в цій сфері", – сказав Блінкен.

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Він також зазначив, що США будуть "уважно стежити за тим, що насправді робить Росія" і діятимуть з міркувань безпеки – своєї і партнерів.

"Я думаю, що важливо, щоб ми продовжували діяти відповідально в цій області, цього також очікує від нас весь інший світ", – додав держсекретар.

У Раді національної безпеки США також зазначили, що Вашингтон "готовий зустрітися з Росією для обговорення договору і питань ядерної стабільності".

"Про це свідчить наша недавня зустріч "п'ятірки" щодо зниження ризиків. Як ми вже говорили раніше, незалежно від того, що ще відбувається в світі, США готові вжити найважливіших заходів з контролю над озброєннями", – йдеться в заяві представника РНБ.

Рішення РФ про зупинку участі в договорі про СНО

У вівторок, 21 лютого, під час послання до Федеральних Зборів РФ російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. При цьому він вказав, що йдетьяс не про вихід Росії з договору, а саме про припинення участі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про рішення Росії призупинити участь у новому договорі з США про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Він закликав Москву переглянути цей крок.

Довідка УНІАН. У 2010 році між Росією і США було підписано договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Це двосторонній договір про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Підписантами виступили президент РФ Дмитро Медведєв і Барак Обама. Договір був розрахований на 10 років з можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

У 2021 році країни домовилися про продовження договору про СНО до 5 лютого 2026 року.

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