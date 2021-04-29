Байден зазначив, що дав зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що, хоча США не прагнуть до ескалації, агресивні дії з боку Росії матимуть наслідки.

Сполучені Штати не прагнуть до ескалації напруженості з Росією. Проте агресивні дії з боку РФ матимуть наслідки.

Читайте такожБайден на зустрічі з Путіним хоче обговорити Україну-Білий дімПро це йдеться в оприлюдненому Білим домом тексті промови президента США Джо Байдена для виступу перед Конгресом.

Байден зазначив, що дав зрозуміти президенту Володимиру Путіну, що, хоча США не прагнуть до ескалації, їхні дії мають наслідки.

"Я прямо і пропорційно відповів на втручання Росії в наші вибори і кібератаки на наш уряд і бізнес - вони зробили і те, і інше, і я відповів", - заявив Байден.

Він додав, що Москва і Вашингтон "можуть співпрацювати, коли це відповідає взаємним інтересам" обох країн. Як приклад Байден навів продовження в лютому на п'ять років російсько-американського договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Як ми це зробили, коли продовжили новий ДСНО з ядерних озброєнь, і як ми працюємо над вирішенням кліматичної кризи", - вказав президент США, передає РБК-Україна.

Він додав, що виконав своє зобов'язання скликати саміт з клімату з усіма найбільшими економіками світу - від Китаю і Росії до Індії та Євросоюзу - в перші 100 днів президентства.

Ймовірна зустріч Байдена і Путіна: що відомо

Під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися в третій країні, щоб обговорити питання у відносинах США і Росії. Прийняти зустріч двох президентів вже запропонувала низка країн, зокрема, Фінляндія і Швейцарія.

Однак у Державному департаменті США поки не знають, чи прийняла Росія пропозицію про зустріч Байдена і Путіна.

У той же час в Кремлі заявляли, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Санкції США проти Росії

Цього року США звинуватили Росію у втручанні у вибори і в масовій кібератаці. 15 квітня були введені антиросійські санкції. Вони торкнулися російського держборгу, 16 організацій, 16 фізичних осіб. Крім цього, США вислали десять співробітників російської дипмісії у Вашингтоні. Росія у відповідь вислала десять співробітників дипмісії США.

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Автор: Ірина Погоріла