Їх помітили на мосту в Нарві.

На мосту, що з'єднує естонську Нарву і російський Івангород, з'явилися фортифікаційні споруди, які називають "зубами дракона".

Керівник Нарвського прикордонного пункту Марек Лийва сказав, що бетонні блоки підготували на випадок, якщо уряд вирішить обмежити в'їзд з Російської Федерації, щоб стримати потік нелегальних мігрантів, пише Delfi.

"Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки будуть в період закриття обмежувати пересування автотранспорту на мосту", - сказав він.

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Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що пункт доведеться закрити, якщо виникне ситуація, коли люди, які хочуть потрапити в країну незаконно, почнуть застрявати між прикордонними пунктами. "Найскладніше буде, якщо перетини кордону стануть відбуватися за межами прикордонних пунктів, але ми готові і до цього", - сказав він.

Загострення на кордоні РФ та Естонії: що відомо

Нагадаємо, що днями в Естонії заявили про гібридну атаку на свій кордон. За словами глави МВС країни, на територію країни намагалися потрапити громадяни Сомалі. Росія пропустила їх, незважаючи на відсутність підстав.

Цієї ночі Фінляндія закриває прикордонні пункти на південному сході через потік біженців з РФ. В Естонії сказали, що готові зробити аналогічний крок, якщо знадобиться.

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