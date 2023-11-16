У відповідь вони можуть закрити кілька прикордонних пунктів.

Сьогодні в Естонію з Російської Федерації намагалися потрапити вісім громадян Сомалі, які не мають дозволу на в'їзд.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, пише ERR. "Між 8:00 і 9:30 вісім громадян Сомалі намагалися в'їхати в Естонію через Нарву. Через відсутність шенгенської візи або посвідки на проживання їм була на кордоні оформлена заборона на в'їзд, їх відправили назад в Російську Федерацію", - сказав він.

За словами міністра, вони помітили на прикордонних пунктах з російського боку "ще кілька подібних осіб". "Можливо, там щось відбувається. На даний момент ситуація не отримала подальшого розвитку... Громадяни Сомалі навряд чи самі все це придумали", - додав він.

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Ляенеметс також відзначив зростання міграційного тиску на фінський кордон. За його словами, Росія не повинна пускати в Європу людей без законних підстав, проте робить це.

"Ми вже можемо назвати це гібридною атакою. Це робиться дуже свідомо, люди приходять до нас, починають просити притулку і міжнародного захисту, а ми повинні почати їх розміщувати і приймати", - пояснив він.

Кордон Естонії та Росії

Нагадаємо, що ще минулої осені Естонія, Латвія, Литва і Польща закрили в'їзд для росіян з шенгенськими туристичними візами.

Цього року Естонія закрила в'їзд для автомобілів з російськими номерами. Міністр закордонних справ Маргус Цахна так прокоментував це: "Їм не дозволено користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, поки Україна не доб'ється перемоги".

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