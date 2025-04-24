За його словами, офіційні особи Києва працюють над укладенням угоди "так швидко, як тільки можуть".

Україна та США все ще мають вирішити питання перед підписанням надважливої угоди про корисні копалини. Про це повідомив Reuters міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що напередодні він та інші офіційні особи України зустрілися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити угоду і поточні питання щодо російських активів, заморожених і утримуваних Заходом з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Марченко сказав, що не очікує підписання цього тижня, хоча він і високопоставлені українські чиновники, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, перебувають у Вашингтоні на весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

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"Було досягнуто прогресу, і тепер наші команди працюють дуже тісно. Є ще деякі питання, які ми обговорюємо. Ми працюємо так швидко, як можемо, щоб підписати угоду", - сказав міністр.

При цьому, він не назвав конкретних термінів для завершення угоди. За його словами, переговори тривають, незважаючи на атаки Росії на Київ вночі.

Марченко також заявив, що Бессент хоче, щоб питання про заморожені російські активи, які, за словами Києва, мають бути передані Україні для відшкодування шкоди і втрат від війни, стало частиною більш широких обговорень.

Угода про корисні копалини

Тиждень тому обидві країни підписали меморандум як перший крок до укладення угоди про розширення економічного співробітництва, зокрема й шляхом розробки корисних копалин в Україні, що виявилося важкодосяжним.

Президент США Дональд Трамп просував угоду з початку свого другого терміну в січні. Обидві сторони були готові в лютому підписати угоду про природні ресурси, але її відклали - і відтоді переглянули - після того, як зустріч Трампа і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті перетворилася на перепалку.

Минулого тижня Трамп заявив, що очікує підписання угоди в четвер.

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