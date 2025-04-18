Угода про корисні копалини: нардеп опублікував повний текст меморандуму України і США

Документ передбачає, що наступного тижня український прем'єр полетить у США для завершення технічних обговорень та узгодження дати підписання угоди.

Україна та США підписали меморандум, який є кроком на шляху до угоди про економічне партнерство. Повний текст документа опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, цей меморандум є "чистою декларація про наміри в майбутньому". Важливий у ньому лише один абзац.

У тексті меморандуму зазначається, що США:

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надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну;

хочуть інвестувати у вільну, суверенну та безпечку Україну;

прагнуть досягти тривалого миру в Україні та довгострокового партнерства між двома народами та урядами;

визнають внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї;

мають намір разом з Україною створити інвестиційний фонд відбудови в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами;

провели надзвичайно продуктивні технічні консультації у Вашингтоні 11–12 квітня, з метою завершення переговорів щодо угоди про створення інвестиційного фонду відбудови;

поважають намір України уникати конфліктів при підготовці угоди з її зобов’язаннями в рамках процесу вступу до ЄС або зобов’язаннями перед міжнародними фінансовими інституціями та іншими офіційними кредиторами.

Відтак, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон наступного тижня для зустрічі з міністром фінансів США Бессентом. Передбачається, що тоді ж завершать технічні обговорення умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня для якнайшвидшого підписання угоди про корисні копалини.

"Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення необхідної документації для укладення угоди про економічне партнерство між народами Сполучених Штатів Америки та України шляхом створення інвестиційного фонду відбудови", - йдеться у документі.

Угода про корисні копалини

17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про корисні копалини з Україною буде підписано вже наступного тижня.

"У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка, я думаю, буде підписана в четвер. Наступного четверга (24 квітня, – УНІАН), найближчим часом. У нас є угода про це", – сказав він.

Напередодні речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Україна та Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди про корисні копалини. За його словами, перемовини, які відбулися у Вашингтоні минулого тижня, пройшли "конструктивно і позитивно".

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