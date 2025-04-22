Зараз ведеться робота на рівні юридичних команд.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що юридичні команди від України та США продовжують працювати над майбутньою угодою про економічне партнерство. Однак її ще повинен буде розглядати український парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу. За його словами, українська і американська команди під час підготовки до підписання угоди продемонстрували позитив.

"І були конструктивні, такі довгі розмови – вдень, вночі у наших команд. Віце-прем'єрка підписала меморандум з секретарем (підпис поставили Юлія Свириденко і Скотт Бессент, – УНІАН). І це показати – що ми готові, коли це перемога для обох країн. Я вважаю, що меморандум позитивний для обох країн. Це перший крок. Другий крок – угода, яка повинна бути ратифікована в парламенті. Там працюють юристи. Юристи – обидві американські компанії. Правда, по різні боки. Я одразу казав, ми візьмемо американську сильну компанію, яку буде підтримувати Білий дім для того, щоб потім нас ні у чому не звинуватили", – наголосив Зеленський.

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Він сказав, що обидві команди юристів працюють під українським й американським наглядом.

Угода про корисні копалини зі США

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який є кроком на шляху до взаємовигідної угоди про економічне партнерство.

Зараз готується створення Фонду інвестицій у відбудову України. За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, яка була підписанткою меморандуму, угода відкриє можливості для залучення "значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів".

За її словами, попереду – фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі – ратифікація парламентами.

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