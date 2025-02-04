Україна має одні з найбільших у світі родовищ графіту, літію, титану, берилію та урану, йдеться у матеріалі.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що хоче отримати доступ до родовищ корисних копалин в Україні в обмін на майбутню військову допомогу. І ця заява не стала несподіванкою, адже на Заході давно придивляються до мінеральних багатств України, пише CNN.

"Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові корисні копалини. І я хочу забезпечити безпеку корисних копалин, і вони готові це зробити", – сказав американський президент.

Примітно, що Трамп не надав жодних деталей щодо того, чого він хоче від Києва. Проте угода про поглиблення співпраці між США та Україною у сфері видобутку корисних копалин готувалася за кілька місяців до його вступу на посаду.

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"У меморандумі про взаєморозуміння, підготовленому за адміністрації Байдена минулого року, йдеться про те, що США сприятимуть інвестиційним можливостям в українських гірничодобувних проектах для американських компаній в обмін на створення Києвом економічних стимулів та впровадження належних ділових та екологічних практик", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що подібну угоду Україна має і з Європейським Союзом. Її було підписано ще в 2021 році.

Партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Адам Мицик каже, що хоча метою угоди незмінно є забезпечення критично важливих поставок мінеральних ресурсів з України, підхід Трампа виглядає більш трансакційним.

"Поки що невідомо, якої форми може набути така угода, але в інтересах України для її післявоєнного відновлення та довгострокових економічних перспектив було б максимально збільшити переробку та створення вартості будь-яких видобутих в Україні корисних копалин українськими компаніями", – зазначив він у коментарі CNN.

Хоча Трамп у своїй заяві використав термін "корисні копалини", незрозуміло, чи мав він на увазі саме рідкісноземельні мінерали. Україна не має глобально значущих запасів рідкоземельних мінералів. При цьому вона має одні з найбільших у світі родовищ графіту, літію, титану, берилію та урану. І за класифікацією США, вони належать до критично важливих мінералів. Наголошується, що деякі з цих родовищах знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях.

Наразі лідером у світовому виробництві рідкоземельних мінералів та інших стратегічно важливих матеріалів є Китай. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на цю країну припадає майже 90% світової переробки рідкоземельних мінералів. Також Китай є найбільшим у світі виробником графіту і титану та основним переробником літію. Оскільки між Вашингтоном і Пекіном триває торговельна суперечка, пошук альтернативних джерел став для США ще більш важливим.

За словами Мицика, очікується, що попит на критично важливі природні копалини різко зросте через глобальний перехід на електромобілі та технології відновлюваної енергетики.

"Таким чином, українські родовища мають глобальне значення, пропонуючи диверсифікацію від домінуючих виробників, таких як Китай. Збереження цих ресурсів під контролем України має вирішальне значення для збереження її економічного суверенітету", – констатував він.

Зацікавленість Трампа у корисних копалинах України

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче запропонувати Україні угоду про надання військової допомоги в обмін на корисні копалини країни. Про таку співпрацю йшлося, зокрема, в плані перемоги президента України Володимира Зеленського.

4 лютого президент зазначив, що Україна відкрита до того, щоб сюди заходили інвестиції американських компаній. За його словами, якщо українські родовища опиняться під контролем Росії – туди зайдуть інші країни, інші компанії.

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