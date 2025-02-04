Київ наголосив на необхідності захисту цих ресурсів від Росії та Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти угоду, яка надасть США доступ до рідкоземельних ресурсів України в обмін на постійну військову та економічну допомогу Києву, який щосили намагається зупинити вторгнення Росії.

Як пише Financial Times, пропозиція відповідає стратегії, яку Україна розробляє для поглиблення зв'язків з адміністрацією Трампа, надаючи США доступ до критично важливих мінералів, використовуваних у високотехнологічних галузях.

Виступаючи в Білому домі, Трамп повторив скарги на те, що Вашингтон надав Україні більшу підтримку, ніж її європейські союзники.

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"Ми хочемо укласти угоду, за якою вони будуть захищати те, що ми їм даємо, за допомогою своїх рідкоземельних металів та інших речей", - сказав він про Україну.

Трамп припустив, що уряд президента України Володимира Зеленського відкритий для цього. Він додав:

"Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них є чудові рідкоземельні метали. І я хочу забезпечити безпеку рідкоземельних металів, і вони готові це зробити".

Людина, близька до Зеленського, повідомила, що зауваження Трампа "схоже, відповідають "плану перемоги", представленому йому восени". Він сказав, що Україна запропонувала Трампу "особливі умови" співпраці щодо ключових ресурсів, наголосивши на необхідності їхнього захисту від Росії та Ірану.

"Звичайно, ми готові працювати з Америкою", - додав чиновник.

Зазначається, що Україна володіє величезними запасами титану, залізної руди і вугілля, а також близько 500 000 тонн невикористаного літію, загальна вартість яких оцінюється в десятки трильйонів доларів.

"Контроль над мінеральними ресурсами став частиною війни", - сказав Мустафа Найєм, колишній голова державного агентства України з відновлення та розвитку інфраструктури.

Країна бореться не тільки за свою територію, додав він, "а й за право управляти своїм стратегічним багатством, що може стати вирішальним фактором у її відновленні".

Як пише The New York Times, реагуючи на заяву Трампа, високопоставлений український чиновник заявив, що Україна готова працювати зі США в угодах із рідкоземельними мінералами, якщо США нададуть достатні гарантії безпеки, щоб ці ресурси не потрапили до рук Росії.

Варто зазначити, що в Україні практично немає рідкісноземельних металів. Згідно з Вікіпедією, рідкісноземельні елементи - група з 17 елементів, що включає скандій, ітрій і лантаноїди (лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, лютецій).

Пропозиція Трампа про рідкоземельні метали

Ідея про спільний видобуток цих металів фігурувала в "плані перемоги" президента України Володимира Зеленського. За словами джерела в Офісі президента, це питання лідер України обговорював із Трампом ще восени.

Співрозмовник розповів, що для того, щоб гарантувати захист рідкоземельних ресурсів України від РФ, спочатку потрібні гарантії безпеки.

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