Влада Франції через поширення коронавірусу запровадила в більшості регіонів комендантську годину не з 20:00, як було раніше, а з 18:00.
Про це заявив речник французького уряду Габрієль Атталь, пише lb.ua із посиланням на Euronews.
За його словами, комендантська година з 18 вечора діятиме з суботи у 15 регіонах, серед яких Ніцца та Реймс. Проте у великих містах, таких як Париж, Марсель та Ліон, комендантська година триватиме, як і раніше, з 20:00 до 6:00.
Через тиждень влада Франції збирається переглянути список.
"Вірус продовжує циркулювати у Франції...з нерівністю між територіями. Якщо ситуація ще більше погіршиться на певних територіях, ми приймемо необхідні рішення", - зазначив Атталь.
Нагадаємо, 17 жовтня в Парижі та найбільших містах Франції ввели комендантську годину з 21:00 до шостої ранку. Згодом час дії комендантської години подовжили - з 20:00 до 6:00. Порушників правил комендантської години карають штрафом 135 євро (1500 євро - в разі рецидиву).
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