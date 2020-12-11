По всій країні вводиться комендантська година і вона діятиме з 20:00 до 06:00, а не з 21:00, як передбачалося раніше.

З 15 грудня Франція виходить на новий етап зняття обмежень.

Читайте такожУ Франції після місячного локдауну відкрилися непродовольчі магазиниПро це оголосив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс. При цьому він додав, що на тлі зростання числа нових випадків зараження COVID-19 нові заходи будуть суворіші, ніж передбачалося раніше. Зокрема, по всій країні вводиться комендантська година і вона діятиме з 20:00 до 06: 00, а не з 21: 00, як передбачалося раніше.

«Як ми заявляли раніше, 15 грудня ми переходимо на новий етап, але правила будуть більш суворими, ніж ми припускали раніше... Ми введемо комендатську годину з 15 грудня, проте вона буде більш суворою <...> вона буде суворо контролюватися»,— сказав на прес-конференції Кастекс.

Глава уряду додав, що контролювати дотримання заборони будуть понад 100 тис. поліцейських по всій країні. Виняток буде зроблено тільки в різдвяну ніч: на 25 грудня комендантської години не буде. У ніч на 31 грудня заборона на пересування буде в силі, передає kommersant.

При цьому з 15 грудня скасовується карантин і дозволяється пересування всередині країни. Наступний етап послаблення обмежень повинен початися 7 січня.

Коронавірус у Франції

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Автор: УНІАН