По всьому світу почав поширюватися мутований варіант коронавірусу, який був виявлений у Великобританії ще у вересні.
Про це в неділю, 20 грудня, повідомила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове в інтерв'ю BBC.
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"Великобританія виявила цей варіант у вересні, він з'явився на південному сході Англії. Ми постійно бачимо, як виявляються нові мутації коронавірусу. Важливо вивчати їх, дивитися, як вони поширюються і що тягнуть за собою", - сказала вона.
За словами експерта, виявлена в Британії мутація коронавірусу також була виявлена в Данії, Нідерландах та Австралії.
Новий штам коронавірусу
19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі вводиться новий, четвертий рівень обмежень у зв'язку з появою більш швидко поширюється штаму коронавірусу.
Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Бориса Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.
14 грудня британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії. За їхніми даними, попередній аналіз показав, що цей варіант поширюється швидше, ніж відомі досі штами. Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразний, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.
Згідно з останніми даними британського уряду, за останній тиждень кількість виявлених в країні випадків зараження зросла на 41% в порівнянні з попереднім тижнем.
Напередодні загальне число померлих після зараження коронавірусом у Великобританії перевищило 67 тис., що є другим найбільшим показником в Європі після Італії.
Вакцинація в Ізраїлі та Росії
20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія з вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві. Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.
Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив про те, що вакцинація росіян розпочнеться з наступного тижня.
Вакцина для України
- Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.
- В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.
- Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
- 20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.
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