За словами експерта, виявлена в Британії мутація коронавірусу також була виявлена в Данії, Нідерландах та Австралії.

По всьому світу почав поширюватися мутований варіант коронавірусу, який був виявлений у Великобританії ще у вересні.

Про це в неділю, 20 грудня, повідомила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове в інтерв'ю BBC.

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"Великобританія виявила цей варіант у вересні, він з'явився на південному сході Англії. Ми постійно бачимо, як виявляються нові мутації коронавірусу. Важливо вивчати їх, дивитися, як вони поширюються і що тягнуть за собою", - сказала вона.

За словами експерта, виявлена в Британії мутація коронавірусу також була виявлена в Данії, Нідерландах та Австралії.

Новий штам коронавірусу

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі вводиться новий, четвертий рівень обмежень у зв'язку з появою більш швидко поширюється штаму коронавірусу.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Бориса Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

14 грудня британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії. За їхніми даними, попередній аналіз показав, що цей варіант поширюється швидше, ніж відомі досі штами. Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразний, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.

Згідно з останніми даними британського уряду, за останній тиждень кількість виявлених в країні випадків зараження зросла на 41% в порівнянні з попереднім тижнем.

Напередодні загальне число померлих після зараження коронавірусом у Великобританії перевищило 67 тис., що є другим найбільшим показником в Європі після Італії.

Вакцинація в Ізраїлі та Росії

20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія з вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві. Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив про те, що вакцинація росіян розпочнеться з наступного тижня.

Вакцина для України

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

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Автор: Тамара Отовська