Масова вакцинація від коронавірусу росіян старше 60 років може початися наступного тижня.
Як повідомляє інформаційне агентство ТАСС, про це заявив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1" у неділю.
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"Так, ми сподіваємося на це", - сказав Мурашко, відповідаючи на питання, чи може наступного тижня початися вакцинація літніх росіян.
За словами міністра, зараз завершуються клінічні випробування вакцини серед людей старше 60 років.
"Ми б рекомендували, в тому числі й регіонам, залучити пацієнтів з цукровим діабетом у вакцинацію", - додав Мурашко.
Росія в серпні зареєструвала вакцину від коронавірусу "Супутник V".
Вакцинація в Ізраїлі
20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві.
Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.
Вакцина для України
- Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.
- В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.
- Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
- 20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.
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