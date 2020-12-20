Зараз завершуються клінічні випробування вакцини серед людей старше 60 років.

Масова вакцинація від коронавірусу росіян старше 60 років може початися наступного тижня.

Як повідомляє інформаційне агентство ТАСС, про це заявив міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1" у неділю.

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"Так, ми сподіваємося на це", - сказав Мурашко, відповідаючи на питання, чи може наступного тижня початися вакцинація літніх росіян.

За словами міністра, зараз завершуються клінічні випробування вакцини серед людей старше 60 років.

"Ми б рекомендували, в тому числі й регіонам, залучити пацієнтів з цукровим діабетом у вакцинацію", - додав Мурашко.

Росія в серпні зареєструвала вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Вакцинація в Ізраїлі

20 грудня 2020 року в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19. Першими зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві.

Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували 19 грудня.

Вакцина для України

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

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Автор: Світлана Закелова