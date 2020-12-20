На початкових етапах Ізраїль використовує вакцину Pfizer. Також є контракт на поставку вакцини Moderna.

Сьогодні, 20 грудня, в Ізраїлі стартувала кампанія вакцинації від COVID-19.

Про це повідомило ізраїльське інформаційне видання The Times of Israel.

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Сьогодні зроблять щеплення медичні працівники, а також президент Ізраїлю Реувен Рівлін і начальник Генштабу армії оборони Авів Кохаві.

Першою людиною, яка отримала вакцину, став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Його вакцинували вчора ввечері.

Вже з понеділка всі ізраїльтяни старше 60 років і люди, які знаходяться в зоні ризику, зможуть вакцинуватися в спеціальних центрах.

На початкових етапах Ізраїль використовує вакцину Pfizer. Також є контракт на поставку вакцини Moderna.

За повідомленнями ЗМІ, влада країни планує вакцинувати щодня 60 тис. осіб, до кінця січня число вакцинованих ізраїльтян складе близько 2 млн.

Вакцина для України

Раніше президент Володимир Зеленський наполягав, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

В уряді розраховують, що перші дози вакцини надійдуть в Україну в лютому. У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, оскільки одній людині потрібно вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. В Євросоюзі 21 грудня можуть схвалити використання вакцини BioNTech і Pfizer.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

20 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що США і Великобританія можуть посприяти тому, щоб Україна опинилася серед пріоритетних держав Європи на отримання вакцини від COVID-19.

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Автор: Павло Степанець