Він звинуватив у заворушеннях президента Сербії.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що найближчі дні будуть важкими, оскільки вони зіткнулися з "сербським національним шовінізмом".

Звернення до громадян він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він заявив, що заворушення, що відбуваються сьогодні, були сплановані президентом Сербії Олександром Вучичем і директором офісу з Косово і Метохії Петаром Петковичем.

"Органи закону і безпеки нашої держави збирають інформацію, стежать за ситуацією і будуть діяти на захист закону і громадян, нашого суверенітету і територіальної цілісності", - заявив Курті.

Прем'єр закликав людей довіряти тільки офіційній інформації.

"Години майбутніх днів і тижнів можуть бути складними і проблемними. Ми зіткнулися з добре відомим нам сербським національним шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, ми будемо головними, для вас як громадян і для нашої Демократичної Республіки. І разом нам вдається навести закон і порядок", - підкреслив прем'єр.

За даними ЗМІ, президент Сербії Олександр Вучич терміново прибув до Генерального штабу. Зараз тривають переговори з командуванням контингенту KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО).

Як відомо, нинішній склад контингенту Міжнародних сил безпеки в Косово налічує 3775 іноземних військовослужбовців з 28 держав, переважно, членів НАТО та їх союзників. Серед них 40 українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення. Причиною невдоволення стала зміна правил проїзду в Косово.

Увечері президент Сербії Олександр Вучич виступив із заявою.

"Вчора у нас були переговори з представниками сербського народу з Косово і Метохії. Постараймося зберегти мир за всяку ціну. Спробуємо ще раз запитати у всіх. Я прошу албанців зрозуміти, я прошу сербів не піддаватися на провокації і не робити нічого, що може призвести до якого-небудь конфлікту. Але я також прошу представників могутніх і великих країн, які визнали незалежність Косово, трохи подбати про міжнародне право, бути обережніше з реальністю і не дозволити сьогоднішнім підопічним викликати конфлікт. Це моє прохання, Це моє велике прохання. І все, що я можу сказати, це те, що ми будемо молитися за мир і шукати миру. Але відразу вам скажу, здачі не буде, і переможе Сербія. Якщо вони спробують почати гоніння на сербів, знущання над сербами, вбивства сербів - Сербія переможе. Це все, що я хочу сказати", - заявив Вучич.

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