Серби починають будувати барикади. У прикордонному місті Косово звучать постріли і сирени.

У неділю, 31 липня, в Митровиці на півночі Косово почалися збройні зіткнення. Місцеві жителі чули автоматні черги. У місті увімкнули сирени, а церкви дзвонять у дзвони. У районі зіткнень помічено безліч машин екстрених служб.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зазначається, що деякі дороги в цьому районі перекриті.

Президент Сербії Олександр Вучич вже заявив, що Сербія "ніколи не була в складнішій і важчій ситуації (щодо Косово - УНІАН), ніж сьогодні". Він попросив сторони зберігати спокій і підкреслив, що "якщо вони не хочуть зберігати мир, Сербія переможе". Як пише srbija danas, Вучич заявив, що "серби більше не потерплять переслідувань".

"Серби мені це десять разів вчора повторили. Я майже став перед ними на коліна і благав їх про мир. Зрештою мені вдалося домогтися обіцянки, що вони не будуть ні провокувати, ні нападати на албанців, що б вони не робили. Ситуація набагато серйозніша, ніж багатьом здається", - наголосив він.

Одразу за головним мостом, що розділяє північну і Південну Косовську-Митровицю, зібралося близько 200 албанців. За неофіційною інформацією, вони поїдуть в район Рудар біля Звечана, де будуть ставити барикади. Крім цього громадяни перекрили головну дорогу вантажівкою.

Причиною невдоволення громадян стала зміна правил проїзду в Косово. Громадянам з сербськими документами буде виданий документ на в'їзд і виїзд, а 1 серпня почнеться переоформлення транспортних засобів з номерами з Республіки Сербія в Косово.

Відзначається, що на в'їзд і виїзд з Косово утворилася пробка. Пасажирам, які їдуть з Сербії, радять розвернутися назад.

Довідка УНІАН. Косово, провінція Сербії, проголосило незалежність у 2008 році, через десять років після жорстокої війни 1998-1999 років.

Незалежність Косово визнали 97 з 193 країн-членів ООН, 22 з 27 країн-членів Європейського Союзу (не визнали Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина, Іспанія). Україна також не визнає державу Косово і вважає Регіон невід'ємною частиною Сербії.

Нагадаємо, дещо раніше у Сербії заговорили про" денацифікацію " балканських країн.

Вас також можуть зацікавити новини: