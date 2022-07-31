Армія Косова нібито збирається напасти на сербів на півночі країни опівночі 31 липня.
Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, пише SD.
"Думаю, що ми ніколи не були в складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої в світі. Вони думають, що можуть розіграти карту "великий Путін наказав маленькому Путіну", - заявив він.
За словами Вучича, Косово одночасно з цим блокуватиме в'їзд громадян з сербськими документами і вимагатиме переоформлення авто на косовські номери, згідно з постановою, яка набуває чинності 1 серпня.
Пізніше в ЗМІ просочилася інформація, що армія Сербії вже увійшла в Косово. Проте в міністерстві заявити, що "поки цього не робили".
"Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербії поки не перетнула адміністративну лінію і жодним чином не вторглася на територію Косово і Метохії" - наголосили там.
Зазначимо, що за непідтвердженою інформацією, Сербія стягує до кордону з Косово армію, включаючи авіацію.
Нагадаємо, раніше топ-функціонер правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність "денацифікувати" балканські країни. Через кілька годин після його заяви ЗМІ повідомили, що на кордоні Косово і Сербії почалися збройні зіткнення.