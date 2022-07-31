За його словами, операція з утиску сербів повинна початися опівночі.

Армія Косова нібито збирається напасти на сербів на півночі країни опівночі 31 липня.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич, пише SD.

"Думаю, що ми ніколи не були в складнішій і важчій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої в світі. Вони думають, що можуть розіграти карту "великий Путін наказав маленькому Путіну", - заявив він.

За словами Вучича, Косово одночасно з цим блокуватиме в'їзд громадян з сербськими документами і вимагатиме переоформлення авто на косовські номери, згідно з постановою, яка набуває чинності 1 серпня.

Пізніше в ЗМІ просочилася інформація, що армія Сербії вже увійшла в Косово. Проте в міністерстві заявити, що "поки цього не робили".

"Міністерство оборони повідомляє, що армія Сербії поки не перетнула адміністративну лінію і жодним чином не вторглася на територію Косово і Метохії" - наголосили там.

Зазначимо, що за непідтвердженою інформацією, Сербія стягує до кордону з Косово армію, включаючи авіацію.

Нагадаємо, раніше топ-функціонер правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність "денацифікувати" балканські країни. Через кілька годин після його заяви ЗМІ повідомили, що на кордоні Косово і Сербії почалися збройні зіткнення.

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