Сербія могла б почати "денацифікацію" балканських країн.
Про це в Twitter написав топ-функціонер правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович.
"Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - зазначив він.
Його твіт викликав бурхливу реакцію серед користувачів. Політику нагадали, що президент Росії Володимир Путін використовував "денацифікацію" як привід для нападу на Україну.
"Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати "денацифікацію" Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - відповів на звинувачення Джуканович.
У своєму останньому твіті він згадав усташів - членів хорватського руху, які в роки Другої світової війни співпрацювали з Німеччиною та Італією.
Примітно, що Джуканович перебуває під санкціями України з 2021 року. Зазначимо, що лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Александер Вучич.
Як раніше повідомляв УНІАН, президент Сербії побачив в Україні "майже світову війну".
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