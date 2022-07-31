Заява викликала бурхливу реакцію в мережі.

Сербія могла б почати "денацифікацію" балканських країн.

Про це в Twitter написав топ-функціонер правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович.

"Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", - зазначив він.

Його твіт викликав бурхливу реакцію серед користувачів. Політику нагадали, що президент Росії Володимир Путін використовував "денацифікацію" як привід для нападу на Україну.

"Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати "денацифікацію" Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога", - відповів на звинувачення Джуканович.

У своєму останньому твіті він згадав усташів - членів хорватського руху, які в роки Другої світової війни співпрацювали з Німеччиною та Італією.

Примітно, що Джуканович перебуває під санкціями України з 2021 року. Зазначимо, що лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Александер Вучич.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Сербії побачив в Україні "майже світову війну".

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