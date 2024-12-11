Правитель РФ позиціонував себе одночасно і як чесного посередника, і як борця з екстремізмом.

Правитель Росії Володимир Путін розпочав військову операцію в Сирії в 2015 році нібито для боротьби з "міжнародним тероризмом". При цьому його справжньою метою було вчинення тероризму проти поневоленого населення країни. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання нагадує, що російська авіація неодноразово бомбила лікарні та цивільні райони в Сирії. Аналогічна тактика була використана у жорстокій війні Путіна проти України.

"Крах тиранії Башара Асада є перш за все довгоочікуваним полегшенням для народу Сирії, він також знаменує, у геополітичному плані, величезну невдачу для Кремля", - пише ЗМІ.

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Автори вважають, що втручаючись у війну Асада, режим Путіна уявляв, що застосування сили без обмежень або поваги до міжнародного гуманітарного права рішуче змінить баланс сил у країні та регіоні, і деякий час здавалося, що це вдалося - зокрема, США, Туреччина та Саудівська Аравія перестали вимагати відходу Асада як передумови переговорів щодо майбутнього Сирії:

Путін позиціонував себе одночасно і як чесного посередника, і як борця з ісламістським екстремізмом в регіоні. Жодна з цих речей не є правдою".

Водночас, стверджує видання, Путін "продав" адміністраціям США, що змінювали один одного, ідею, що він може стримати Асада та змусити його знищити запаси хімічної зброї. При цьому режим Путіна ніколи не відмовлявся від своєї мети дозволити Асаду перемогти будь-якими засобами. У свою чергу західні уряди послідовно й оманливо розглядали Росію як невід’ємну частину будь-якого врегулювання шляхом переговорів.

"Путін розглядав вторгнення Росії в Сирію як частину ширшої мети, регіональної та глобальної. Він вважав себе надійним партнером для своїх союзників, не обтяженим тонкощами мінімізації жертв серед цивільного населення, і, отже, стримуючим фактором для західного втручання. ... Західні уряди не повинні дозволяти йому взагалі говорити про те, що зараз відбувається в Сирії та на Близькому Сході", - резюмує ЗМІ.

Ситуація в Сирії - останні новини

Лідер сирійський повстанців Абу Мохаммада аль-Джолані зробив заяву для ЗМІ. За його словами, з поваленням режиму Башара Асада у Сирії настане мир, і Захід не повинен боятися приходу повстанців до влади в цій країні.

Також УНІАН повідомляв, що у Держдепі США спрогнозували майбутнє військових баз Росії в Сирії. Там вважають, що Росія підтримувала жорстокий режим Асада, який убив сотні тисяч невинних сирійських мирних жителів, тому Кремлю "безсумнівно, є за що відповісти перед людьми по всій Сирії".

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