За плечима Абу Мохаммада аль-Джолані є досить суперечливий досвід співпраці з Аль-Каєдою, але він запевняє, що це вже в минулому.

Із поваленням режиму Башара Асада у Сирії настане мир, і Захід не повинен боятися приходу повстанців до влади в цій країні. Про це заявив Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер повстанського руху Хайят Тахрір аш-Шам, яке було головною ударною силою контрнаступу повстанців в останні дні.

"Їхні (західних країн) страхи зайві. Сирія буде відбудована. Страх був через присутність режиму. Країна рухається до розвитку та реконструкції. Вона йде до стабільності. Люди виснажені війною. Тому країна не готова до іншої [війни] і не скочується в іншу", – заявив він в коментарі британському каналу Sky News.

Аль-Джолані наголосив, що люди в Сирії "виснажені" роками війни, як і сама Сирія була доведена до спустошення через корупцію та жадібність родини Асадів.

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Говорячи про союзників поваленого режиму – Іран та Росію – він зазначив, що колишні "колонізатори" не змогли взяти Сирію під контроль.

Зміна влади в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії підтвердили, що надали притулок поваленому сирійському диктатору Башару Асаду. Там зазначили, що Кремль не збирається віддавати його до рук правосуддя. Москва збирається й надалі підтримувати сирійського диктатора, чий режим звинувачують у масі воєнних злочинів, включно із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення.

Тим часом Ізраїль скористався моментом безвладдя в Сирії та знищив сирійський військовий флот під час операції минулої ночі. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що це була ліквідація стратегічних загроз для його країни. Крім того, війська Ізраїлю закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

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