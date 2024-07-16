Оператори електромереж Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про відокремлення від спільної з Росією та Білоруссю електромережі БРЕЛЛ у лютому 2025 року. Наразі ці три балтійські країни все ще покладаються на російських операторів для контролю частот і балансування мережі, пише Reuters.
"Ми виходимо з БРЕЛЛ... У лютому країни Балтії спільно протестують ізольовану роботу (електромереж) і роз'єднаються. Ми завжди твердо знали, що, як ми стали частиною Європейського Союзу і НАТО, так само ми станемо частиною європейської енергосистеми", – заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.
Зазначається, що після майже десятирічних переговорів у 2018 році країни Балтії підписали угоду про приєднання своїх енергосистем до ЄС до 2025 року. ЄС виділив 1,2 мільярда євро на підготовку регіону до відокремлення, покривши більшість витрат.
Роз'єднання відбудеться 8 лютого наступного року, коли країни Балтії синхронізують частоту своїх мереж з частотою континентальної Європи через лінію електропередач з Польщею.
Українська електромережа
В "Укренерго" заявили, що у серпні відключень електроенергії стане менше, або ж вони будуть менш тривалими. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів.
Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні електроенергію, вироблену на польських ТЕС. Варшава таким чином хоче не тільки підтримати Київ прийдешньої зими, а й скоротити плату за викиди.