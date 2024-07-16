У лютому Естонія, Латвія та Литва протестують ізольовану роботу електромереж.

Оператори електромереж Естонії, Латвії та Литви підписали угоду про відокремлення від спільної з Росією та Білоруссю електромережі БРЕЛЛ у лютому 2025 року. Наразі ці три балтійські країни все ще покладаються на російських операторів для контролю частот і балансування мережі, пише Reuters.

"Ми виходимо з БРЕЛЛ... У лютому країни Балтії спільно протестують ізольовану роботу (електромереж) і роз'єднаються. Ми завжди твердо знали, що, як ми стали частиною Європейського Союзу і НАТО, так само ми станемо частиною європейської енергосистеми", – заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Зазначається, що після майже десятирічних переговорів у 2018 році країни Балтії підписали угоду про приєднання своїх енергосистем до ЄС до 2025 року. ЄС виділив 1,2 мільярда євро на підготовку регіону до відокремлення, покривши більшість витрат.

Відео дня

Роз'єднання відбудеться 8 лютого наступного року, коли країни Балтії синхронізують частоту своїх мереж з частотою континентальної Європи через лінію електропередач з Польщею.

Українська електромережа

В "Укренерго" заявили, що у серпні відключень електроенергії стане менше, або ж вони будуть менш тривалими. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів.

Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні електроенергію, вироблену на польських ТЕС. Варшава таким чином хоче не тільки підтримати Київ прийдешньої зими, а й скоротити плату за викиди.

Вас також можуть зацікавити новини: