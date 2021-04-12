Таке рішення було прийнято на час випробувань по виходу з енергокільця БРЕЛЛ.

Країни Балтії вперше в історії повністю відмовилися від електроенергії з Росії на час випробувань по виходу з енергетичного кільця БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія і Литва), який запланований на 2025 рік.

Як повідомляє Коммерсантъ, Латвія без пояснення причин припинила комерційний імпорт із Росії на два дні, 8 і 11 квітня, коли проводилося тестове відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою.

В результаті ціни на електроенергію в європейській частині РФ і на Уралі знижувалися на 1-3%. У Литві ж спотові ціни зросли на 8,5% через збільшення поставок зі Швеції та Польщі.

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У Міненерго Росії повідомили, що відключення ЛЕП між Білоруссю і Литвою не вплинуло на роботу енергосистеми РФ.

Енергокільце БРЕЛЛ

Енергокільце БРЕЛЛ з'єднує енергосистеми п'яти країн із часів СРСР, і таким чином, країни Балтії залежать від диспетчерської в Москві і електромереж Росії.

Країни Балтії планують залишити БРЕЛЛ до 2025 року, з'єднавши свої енергосистеми з Європою та Скандинавією. Як вважають в РФ, Калінінградська область Росії таким чином буде енергетично ізольована.

Як зазначає "Коммерсантъ", вихід країн Балтії з БРЕЛЛ призведе до зниження прибутку російської енергетичної компанії "Інтер РАО".

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Автор: Олександр Топчій