Зазначається, що пропозицію Варшави має затвердити Єврокомісія.

Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати Україні електроенергію, вироблену на польських ТЕС. Варшава таким чином хоче не тільки підтримати Київ прийдешньої зими, а й скоротити плату за викиди.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, а щоб не платити за викиди, відправляти вироблену електроенергію за європейські гроші існуючим енергомостом в Україну", - цитує прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска видання PAP. "Це забезпечить додаткове джерело електроенергії для нашого східного сусіда, чиї електростанції зазнають російських ракетних атак".

За словами прес-секретаря ЄК Тіма Макфі, "польська влада запросила зустріч із Комісією для обговорення цього питання".

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"Електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і поставлена в Україну, підпадає під звичайні правила ETS: електростанції повинні вкладатися в квоти і, отже, платити за викиди", - підкреслив Макфі.

За його словами, Єврокомісія, як і раніше, готова підтримати енергетичну систему України цієї зими, але не хоче спекулювати на польській ідеї, оскільки не знає деталей.

Макфі заявив, що ЄК зосереджена на збільшенні експортних потужностей України; синхронізація електромереж ЄС і України відбулася відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас він згадав про постачання матеріалів, необхідних для відновлення пошкодженої інфраструктури та захисту інфраструктури, що працює, а також про постачання Україні обладнання, що сприяє децентралізації її енергосистеми, включно з вітряними електростанціями та сонячними панелями. Макфі зазначив, що в ЄС є країни, які вирішили підтримати Україну поставками вугілля.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Російська Федерація намагається повністю знищити українську енергосистему, б'ючи ракетами та дронами по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Тільки в Києві сьогодні російська армія повністю зруйнувала або пошкодила три трансформаторні підстанції ДТЕК.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в кращому разі взимку електроенергії не буде по 12 годин на добу. Однак цілком імовірно, що буде й інший сценарій, коли світло даватимуть 6 годин на добу в пікові періоди, а, можливо, і менше.

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