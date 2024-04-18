Ще одну вже анонсувала Німеччина.

Партнери по НАТО можуть передати Україні ще шість зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це сьогодні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Після саміту Європейського Союзу у Брюсселі він сказав, що лідери планують надіслати сім додаткових систем Patriot, оскільки Росія посилює ракетні та безпілотні удари по енергетичній інфраструктурі та міських центрах країни, пише Bloomberg.

За його словами, Німеччина надішле Україні свій третій комплекс, а ще шість незабаром надійдуть з інших країн-членів, які він не назвав. "Я сподіваюся, що всі завершать процес формування своєї думки якомога швидше, тому що час також має велике значення", - сказав канцлер.

Відео дня

Також Німеччина передасть Києву ще системи протиповітряної оборони IRIS-T і Skynex разом із супутніми боєприпасами, зазначають журналісти.

Україна потребує більше ППО: останні новини

Як відомо, після останніх масованих російських атак Україна закликала партнерів надати більше систем протиповітряної оборони для захисту неба.

У Міністерстві оборони Німеччини оголосили, що негайно передадуть українцям ще одну батарею "Patriot". Згодом віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек пообіцяв надати систему IRIS-T.

Вас також можуть зацікавити новини: