Глава МЗС наголосив - це рішення слід ухвалити в терміновому порядку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег із країни "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції і Японії) з заявою: Києву вже сьогодні терміново потрібні зенітні системи протиповітряної оборони "Patriot" та "SAMP/T".

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це міністр заявив в інтерв'ю італійському телеканалу TG1. Зокрема, 18 квітня в ході офіційного візиту до Італії та перед зустріччю глав МЗС країн "Групи семи' Кулеба наголосив на необхідності якнайшвидшого постачання додаткових систем ППО і ЗРК.

Глава МЗС України зазначив, що приїхав на міністерську зустріч для переговорів у розвиток контактів президента України Володимира Зеленського та із закликом до країн, які підтримують Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО "Patriot" та "SAMP/T" для захисту від російського терору", - наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що саме ці системи ППО є пріоритетними, оскільки лише вони здатні збивати російські балістичні ракети.

"Група семи" - це ті країни, які мають можливість без зволікань надати Україні більше систем протиповітряної оборони, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб рішення були ухвалені якнайшвидше", - додав міністр.

У цьому контексті глава МЗС навів приклад Німеччини, яка вже вирішила надати додаткову батарею "Patriot", та закликав інші країни наслідувати її приклад.

"Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни "Групи семи" здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але чим довше триває війна, тим більше потрібно сміливих рішень. Я переконаний, що "Група семи" здатна ухвалювати їх", - зазначив міністр.

Трипільську ТЕС знищили - ракет не було

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Трипільську теплову електростанцію знищили 4 російські ракети, ще 7 вдалося збити українським силам. Як пояснив президент, Трипілля не вдалося захистити від російських ракет, бо в українській системі ППО вичерпалися боєголовки, якими захищали об'єкт.

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією регіону, та живила Житомирську та Черкаську області.

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