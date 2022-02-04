Реформа Шенгенської зони має посилити її політичне управління на зразок того, як у єврозоні керують економічною політикою.

У Франції заявили, що країни Європейського союзу домовилися контролювати Шенгенську зону через регулярні зустрічі на рівні міністрів, посилюючи політичне управління цією зоною на кшталт того, як збори єврозони керують економічною політикою.

На зустрічі міністри юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу погодилися з іншою пропозицією Франції, яка полягає в поетапному підході до реформування правил ЄС щодо надання притулку, яке давно зупинилося через розбіжності між країнами-членами, пише Reuters.

Виступаючи напередодні перед міністрами президент Франції Еммануель Макрон сказав, що те, що він назвав "Шенгенською радою", оцінюватиме, як працює ця зона, а також ухвалюватиме спільні рішення та сприятиме координації під час кризи.

"Ця Рада може стати обличчям сильної Європи, що піклується про захист, якій комфортно контролювати свої кордони і, отже, свою долю", - сказав Макрон.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманіні, перше засідання цієї ради відбудеться 3 березня під час наступної зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС.

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Шенгенська зона: що відомо

У Шенгенську зону входить 26 європейських держав. Прикордонний контроль у країнах Шенгенської зони здійснюється при в'їзді та виїзді із зони, а на внутрішніх кордонах контроль не здійснюється.

До Шенгенської зони офіційно входять також чотири країни, які не є членами Євросоюзу: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Також неофіційно в Шенген входять три європейських мікродержави, які також не є членами ЄС: Монако, Сан-Марино і Ватикан. Крім того, з боку ще однієї країни Андорри відсутній внутрішній прикордонний контроль на кордонах з країнами Шенгенської зони.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз планує реформувати міграційну політику в Шенгенській зоні для боротьби з напливом мігрантів, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона переконана, що Мінськ "буквально штовхнув людей до європейських кордонів".

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