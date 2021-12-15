Серед іншого, в документі пропонується правова основа для обмежень на несуттєві поїздки в Євросоюз в епідемічних ситуаціях.

Шенгенську зону необхідно реформувати, враховуючи уроки пандемії коронавірусу та міграційної кризи на кордонах Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії (ЄК). Там зазначено, що мета реформ – посилення координації всередині спільноти, що дозволить країнам ефективніше протистояти викликам на зовнішніх кордонах зони при збереженні свободи переміщення в її межах.

Наприклад, у разі повторення міграційної кризи ЄК пропонує скоротити число КПП, але посилити заходи з охорони зовнішнього кордону Євросоюзу і розглядати заявки біженців на надання притулку прямо в прикордонній зоні.

Планується налагодити тіснішу взаємодію органів правопорядку європейських країн. Тоді порушників кордону можна буде швидко депортувати в країни, з яких вони прибули.

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Єврокомісія також має намір змінити процедуру контролю на внутрішніх кордонах ЄС. Зокрема, терміни, на які країни Шенгену можуть вводити перевірки на внутрішніх кордонах, збільшуються до 30 днів з можливістю продовження до трьох місяців через непередбачувані ситуації і до півроку з продовженням до двох років - для передбачуваних. В даний час правила дозволяють вживати таких заходів на 10 і 30 днів відповідно, з продовженням до двох місяців і півроку.

Також у документі пропонується правова основа для обмежень на несуттєві поїздки до Євросоюзу в епідемічних ситуаціях.

У ЄК пропонують застосовувати ці заходи спільним рішенням Ради Євросоюзу, коли мова йде про загальні загрози.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент Франції Еммануель Макрон запропонував реформувати Шенгенську зону. Він зазначив, що реформа, яку пропонує Париж, складатиметься з двох пріоритетів.

"По-перше, це політичне управління Шенгенською зоною, для якого, як у випадку з зоною євро, буде створена спеціальна організація, в рамках якої будуть регулярно проходити зустрічі профільних міністрів. По-друге, це створення механізму термінової підтримки в разі кризи на кордоні", - сказав Макрон.

Шенгенська зона: що відомо

У Шенгенську зону входить 26 європейських держав. Прикордонний контроль у країнах Шенгену здійснюється при в'їзді та виїзді із зони, а на внутрішніх кордонах контроль не здійснюється.

У Шенгенську зону офіційно входять також чотири країни, які не є членами Євросоюзу: Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Також неофіційно в Шенген входять три європейські мікродержави, які також не є членами ЄС: Монако, Сан-Марино і Ватикан. Крім того, з боку ще однієї країни Андорри відсутній внутрішній прикордонний контроль на кордонах з країнами Шенгенської зони.

Автор: Ірина Погоріла