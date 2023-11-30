Ключові елементи пропонованого пакету - непряма заборона на імпорт російських алмазів і зміни в тому, як краще реалізувати обмеження цін на російську нафту.

Країни ЄС чинять опір частині останнього запропонованого комісією пакету санкцій щодо Росії, а саме так званого "пункту про заборону Росії", відповідних фінансових обмежень і введення санкцій щодо товарів для особистого користування, повідомили шість джерел видання Reuters.

Пакет, який стане 12-м пакетом заходів блоку з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, також спрямований на закриття додаткових лазівок в обході санкцій.

Однак деякі держави-члени, джерела яких відмовилися назвати, кажуть, що нова пропозиція заходить занадто далеко і буде мати негативні наслідки для глобальної торгівлі ЄС і, в кінцевому підсумку, не досягне своїх цілей.

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На зустрічі послів цього тижня країни заявили, що стаття 12G пропозиції, що отримала назву "Положення про заборону Росії", потенційно може створити хаос для європейських компаній у всьому світі, повідомили джерела, знайомі з ходом обговорень.

За словами джерел, відповідно до пропозицій, озвучених на зустрічі, експортери ЄС будуть змушені ввести заборону на реекспорт в Росію всіх товарів, включених в список митних кодів комісії, який охоплює більше предметів повсякденного використання, ніж товари військового призначення.

"Малому підприємцю в Бразилії доведеться виконувати контракти в такій складній системі... обговорення має бути зосереджене на дуже важливих товарах", - сказало одне з джерел.

У версії пропозиції у вівторок, за словами трьох джерел, було зроблено ще одне доповнення, що виключає використання санкціонованих товарів для особистого користування з цього останнього пакету, оскільки це стало джерелом зловживань на кордонах Росії і ЄС з моменту вступу в силу попередніх пакетів.

При перетині кордону з Росією громадянами будь-якої національності прикордонники вилучають особисті речі, які можна було б перепродати. Вони виправдовують свої дії санкційним списком товарів, які можуть бути використані в якості "потенційного доходу" для Росії.

Хоча Комісія ЄС визнала, що це відбувається з дорогими товарами, такими як автомобілі, два джерела повідомили, що такі предмети, як зубна паста, також були конфісковані, що призвело до спроби передбачити положення для предметів особистого користування.

Одне джерело повідомило, що більшість країн на зустрічі послів блоку з 27 членів не підтримали запропоновані заходи, які зажадають дозволу ЄС для "будь-якого переказу коштів" російським юридичною особою або громадянином Росії, які проживають в Росії, з ЄС, критикуючи їх. Інше джерело повідомило, що "багато" країн заперечували.

Ключові елементи пропонованого пакету - непряма заборона на імпорт російських алмазів і зміни в тому, як краще реалізувати обмеження цін на російську нафту, встановлене "Великою сімкою" (G7), - не обговорювалися активно, оскільки блок очікує технічних вказівок G7, які очікуються протягом тижня.

Що стосується нафти, ЄС і G7 намагаються посилити торгівлю російською нафтою нижче встановленої цінової межі в 60 доларів за барель. Західні країни заявили, що, хоча деякий час це працювало, доходи Росії від нафти зростали завдяки зростаючому "тіньовому флоту" танкерів, що складається зі старіючих західних суден.

ЄС хоче додати деякі металопродукцію і зріджений газ в свій список заборонених продуктів в 12-му пакеті. Спочатку пропозиція передбачала 3-місячний період згортання виробництва для цих позицій, але для деяких виробів із заліза та зрідженого газу остання версія запропонованого пакету продовжила згортання до одного року.

Санкції проти РФ - деталі

Євросоюз має намір додати в 12-й пакет санкцій додаткові обмеження проти осіб і організацій, які брали участь у захопленні активів європейських компаній в Росії. Досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації, але це зміниться, якщо країни ЄС схвалять останні пропозиції Єврокомісії.

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