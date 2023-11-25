Новий механізм покликаний ускладнити обхід заборони на імпорт військових товарів через треті країни.

Великі держави-члени ЄС виступають проти нового санкційного механізму, який покликаний перекрити для Росії обхід заборони на імпорт критичних для військової галузі компонентів. Про це виданню Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

Зараз в ЄС триває обговорення та узгодження нового пакету санкцій проти Росії, до якого зокрема пропонують включити наступний механізм. Європейські компанії, які продають у треті країни товари подвійного призначення, повинні включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродаж цього товару до Росії.

Також пропонується, аби покупець такого товару вносив страхову заставу як гарантію дотримання умов контракту. В разі його порушення гроші будуть передані на потреби України.

Відео дня

Як розповідають поінформовані джерела, за введення в дію цього санкційного механізму виступають зокрема країни Балтії. Однак "великі держави-члени" висловили низку занепокоєнь щодо цих пропозицій. Зокрема вони мають сумніви щодо їх законності.

Також країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований механізм. Великі країни-члени ЄС також стурбовані тим, що такі жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Санкції проти Росії – останні новини

Як писав УНІАН, Євросоюз має намір додати в 12-й пакет санкцій додаткові обмеження проти осіб і організацій, які брали участь у захопленні активів європейських компаній в Росії. Досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації, але це зміниться, якщо країни ЄС схвалять останні пропозиції Єврокомісії.

Також ми розповідали, що США запровадили санкції проти двох російських військових, яких звинувачували у вбивствах мирних жителів в Бучі та Андріївці. Їх називають "бучанськими різниками".

Вас також можуть зацікавити новини: