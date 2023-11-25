Досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації.

Євросоюз має намір додати в 12-й пакет санкції проти осіб і організацій, які брали участь у захопленні активів європейських компаній в Росії. Досі Брюссель не карав тих, хто заробив на конфіскації, але це зміниться, якщо країни ЄС схвалять останні пропозиції Єврокомісії. Вони містяться в документі, з яким ознайомилося видання Politico.

Згідно з пропозиціями, ЄС зможе вживати обмежувальних заходів щодо тих, хто "отримує вигоду від примусової передачі власності або контролю над зареєстрованими в Росії організаціями, які до цього належали особам з Європейського Союзу або контролювалися ними".

Конфіскація Росією європейських активів

У липні Кремль вирішив передати під зовнішнє управління російські "дочки" Carlsberg і французької Danone. Керувати "Балтикою" поставили бізнесмена Таймураза Боллоєва, який створив компанію на початку 1990-х років. Гендиректором "Данон Росія" був призначений племінник Рамзана Кадирова, заступник голови уряду і міністр сільського господарства Чечні 32-річний Якуб Закрієв. Боллоєв спочатку не дуже хотів брати участь в операції з відбирання активів, оскільки побоювався потрапити під санкції, під якими вже знаходяться друзі Путіна брати Ковальчуки. Тому він навіть намагався обговорювати покупку "Балтики" у Carlsberg.

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Росія запропонувала заходу "помінятися" замороженими активами: західним компаніям, які не можуть вивести капітали з РФ Кремль пропонує забрати російські активи, заморожені заходом в рамках санкцій.

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