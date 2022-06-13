Блінкен додав, що уряд Росії намагається тримати своїх громадян в невіданні щодо звірств, які він здійснює проти народу України.

На четвертому місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України держсекретар США Ентоні Блінкен побажав росіянам у день Росії жити без репресій.

Про це повідомляється у зверненні до росіян на сайті Держдепу.

"Російські громадяни, як і люди в усьому світі, заслуговують на те, щоб жити без репресій і мати можливість користуватися своїми правами людини і основними свободами, не побоюючись відплати... Кремль посилив репресії проти громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Занадто багато російських громадян перебувають за гратами за "злочин" — говорити владі правду про дії свого уряду", — сказав він.

Блінкен підкреслив, що це включає можливість висловлювати свою думку і мирно брати участь в громадянській і політичній діяльності у своїй країні.

Блінкен додав, що уряд Росії намагається тримати своїх громадян в невіданні щодо звірств, які він здійснює проти народу України.

За словами держсекретаря, війна Кремля залишила Росію в міжнародній ізоляції та позбавляє російських громадян можливості будувати краще майбутнє в гармонії зі своїми сусідами.

Війна в Україні та позиція Блінкена:

27 травня Блінкен заявив, що Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб знищити незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об'єднав його. Замість того, щоб підтвердити силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об'єднав країни для його захисту.

1 червня Ентоні Блінкен на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом конференції заявив, що Росія може хоч завтра зупинити війну, але ніяких ознак цього немає.

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