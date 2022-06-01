Блінкен додав, що, очевидно, війна триватиме ще кілька місяців.

Росія може хоч завтра зупинити війну проти України, але жодних ознак цього США не бачать.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом конференції.

Блінкен додав, що, очевидно, війна триватиме ще кілька місяців.

"Ми не знаємо, як буде розвиватися війна в Україні і скільки часу триватиме, ми бачимо ще кілька місяців конфлікту. Якщо Росія завтра вирішить зупинити агресію, вона може це зробити, але ніяких ознак цього ми не бачимо", - зазначив держсекретар.

Також Блінкен заявив, що Україна потребує зброї для ефективного захисту у війні з Росією і початку контрнаступу. США будуть підтримувати Україну всім необхідним для цього.

"Ми не знаємо, коли це станеться. Ми не знаємо, як це станеться. Але що ми можемо сказати - це те, що ми зробимо: Україна повинна мати достатньо зброї, щоб себе захистити", – зазначив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Блінкен заявив, що Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб знищити незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об'єднав його. Замість того, щоб підтвердити силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об'єднав країни для його захисту.

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