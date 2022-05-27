Держсекретар США підкреслив, що Україна продовжує мужньо боротися для захисту свого народу та своєї незалежності.

Основи міжнародного порядку стикнулися із серйозним і тривалим викликом, а президент Росії Володимир Путін та його режим становлять чітку та реальну загрозу.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи в університеті Джорджа Вашингтона із промовою, присвяченою відносинам США і Китаю.

Блінкен зазначив, що розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну три місяці тому, Путін порушив принципи суверенітету та територіальної цілісності, що закріплені в Статуті ООН й покликані захистити всі країни від завоювання чи примусу. "Тому так багато країн об'єдналися, щоб протистояти цій агресії, бо вони бачать у ній пряме посягання на основи свого власного миру та безпеки", - наголосив Блінкен.

Він підкреслив, що Україна продовжує мужньо боротися для захисту свого народу та своєї незалежності, і отримує для цього безпрецедентну допомогу від США та країн з усього світу.

"І хоча війна ще триває, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб знищити незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об'єднав його. Замість того, щоб підтвердити силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об'єднав країни для його захисту", - заявив Блінкен.

Разом із тим держсекретар США заявив, що Вашингтон залишається зосередженим на "найсерйознішому довгостроковому виклику міжнародному порядку", який становить Китай.

"Китай є єдиною країною, яка має як намір змінити міжнародний порядок, і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову та технологічну силу. Бачення Пекіна відштовхнуло б нас від загальнолюдських цінностей, які підтримували великий прогрес світу протягом останніх 75 років", - сказав Блінкен.

При цьому він зазначив, що Китай також є невід'ємною частиною глобальної економіки та здатності розв'язувати світові проблеми - від зміни клімату до боротьби з пандеміями. "Простіше кажучи, США і Китай повинні мати справу один із одним у найближчому майбутньому. Ось чому це одні з найскладніших і найбільш значущих відносин з усіх, які ми маємо сьогодні в світі", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон не прагне до конфлікту чи нової холодної війни, а навпаки, хоче уникнути їх обох. Також США не прагнуть заблокувати роль Китаю як великої держави чи зупинити розвиток його економіки.

Однак, Блінкен висловив жаль через те, що попри розв'язану Росією війну проти України Пекін продовжує називати свою дружбу з Москвою "безмежною". "Захист Пекіном війни президента Путіна за знищення суверенітету України та забезпечення сфери впливу в Європі має викликати тривогу в усіх нас, хто називає Індо-Тихоокеанський регіон домівкою", - сказав Блінкен.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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