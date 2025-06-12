У березні 2025 року аеропорт "Керч", розташований у східній частині Криму, змінив своє призначення з цивільного на військове.

Росія продовжує мілітаризацію окупованого Криму. У Керчі загарбники переобладнають цивільний аеропорт під військові потреби.

Про це з посиланням на супутникові знімки повідомляє проєкт "Схеми" "Радіо Свобода". Зазначається, що цей аеропорт, імовірно, стане новою точкою для запусків ударних дронів "Шахед", якими РФ тероризує українські міста.

За словами журналістів, у березні 2025 року аеропорт "Керч", розташований у східній частині Криму, змінив своє призначення з цивільного на військове. Підтверджують це як дані з російського державного реєстру нерухомості, так і супутникові знімки, з якими ознайомилися "Схеми". На кадрах видно масштабні роботи, які окупанти ведуть на території аеропорту.

Водночас знімки із супутника Planet Labs свідчать про те, що роботи з переобладнання аеропорту під військові потреби тривають і досі. Журналісти порівняли ці фото зі знімками за лютий і червень 2025 року, які було отримано від естонського видання Delfi, і помітили, що навколо злітної смуги росіяни звели фортифікаційні та "маскувальні" споруди.

Знімки показали авіаексперту Анатолію Храпчинському. За його словами, ймовірно, на них зображена технічна база, яка призначена для комплектації, зберігання і запуску дронів.

"Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт "Панцир-С1" або "Тор-М2", які ідеально вписуються в ці габарити і можуть створювати систему протиповітряного захисту об'єкта", – пояснив він.

Експерт звернув увагу на майданчики, де в майбутньому загарбники можуть розміщувати системи протиповітряної оборони. Водночас злітна смуга змін не зазнала – вона вже підходить за критеріями для запуску БПЛА, стверджує Храпчинський.

"На думку Храпчинського, російська влада перебудовує керченський аеропорт, щоб перетворити його на ще одне місце для запуску дронів типу Shahed по материковій Україні", – додали у "Схемах".

Війна в Україні: РФ ховає літаки після атаки дронів

Після успішної операції Служби безпеки України під назвою "Павутина", Росія перекинула свої найцінніші літаки ближче до Аляски. Йдеться про стратегічні бомбардувальники Ту-160.

The Telegraph пише, що літаки відправили на віддалену авіабазу "Анадир". Дістатися туди можна тільки повітрям і морем.

Зазначалося, що загалом у Росії налічується близько 16 діючих Ту-160, і частина з них, як заявляє Україна, були пошкоджені під час нещодавньої атаки дронів.

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