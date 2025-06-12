Після атаки українських безпілотників на російські аеродроми, Росія перекинула свої найцінніші військові літаки подалі від України.
Як повідомляє The Telegraph, росіяни перемістили два стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 за 4000 миль (біля 6437 кілометрів) від лінії фронту. Їх перекинули на віддалену авіабазу "Анадир".
Примітно, що дістатися туди можна лише повітрям і морем, про що свідчать супутникові знімки. Видання зазначає, що цей аеродром розташований на безлюдному півострові Чукотка, приблизно в 410 милях (біля 660 км) від Аляски. Створили його ще за часів холодної війни – для захисту Росії від потенційних атак з боку Сполучених Штатів Америки.
"Надзвукові бомбардувальники Ту-160 можуть нести ядерну зброю і є, безумовно, найдорожчими в російському арсеналі, з ціною близько 500 мільйонів доларів за одиницю. Для порівняння, B-52 Stratofortress, основа американського бомбардувального флоту, оцінюється приблизно в 94 мільйони доларів", – акцентують автори.
Та Ту-160 – не лише дорогі бомбардувальники, а ще й доволі рідкісні. Вважається, що загалом у Росії налічується 16 таких діючих літаків. При цьому, як заявила Україна, деякі з цих Ту-160 були пошкоджені під час атаки 1 червня в рамках операції "Павутина".
Як зазначає старший науковий співробітник з питань військово-повітряних сил Королівського інституту об'єднаних збройних сил професор Джастін Бронк, знімки з бази в Анадирі можуть говорити про те, що Кремль "намагається зменшити ризик нових атак безпілотників".
Атака по російських аеродромах
У неділю, 1 червня Служба безпеки України провела зухвалу та несподівану операцію під назвою "Павутина". Глава СБУ Василь Малюк тоді повідомив, що було уражено 41 російський літак, серед яких – бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також А-50.
Водночас агентство Reuters у своєму матеріалі стверджувало, що Україна уразила менше російських літаків, ніж повідомлялося. Співрозмовники журналістів у США казали про те, що дрони уразили до 20 літаків Росії. Знищено близько 10 з них.
Вже 9 червня Україна вдарила по російському аеродрому "Саваслейка". Тоді уражено було носій "Кинджалів" – МіГ-31.