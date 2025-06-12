Вважається, що загалом у Росії налічується 16 таких діючих літаків.

Після атаки українських безпілотників на російські аеродроми, Росія перекинула свої найцінніші військові літаки подалі від України.

Як повідомляє The Telegraph, росіяни перемістили два стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 за 4000 миль (біля 6437 кілометрів) від лінії фронту. Їх перекинули на віддалену авіабазу "Анадир".

Примітно, що дістатися туди можна лише повітрям і морем, про що свідчать супутникові знімки. Видання зазначає, що цей аеродром розташований на безлюдному півострові Чукотка, приблизно в 410 милях (біля 660 км) від Аляски. Створили його ще за часів холодної війни – для захисту Росії від потенційних атак з боку Сполучених Штатів Америки.

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"Надзвукові бомбардувальники Ту-160 можуть нести ядерну зброю і є, безумовно, найдорожчими в російському арсеналі, з ціною близько 500 мільйонів доларів за одиницю. Для порівняння, B-52 Stratofortress, основа американського бомбардувального флоту, оцінюється приблизно в 94 мільйони доларів", – акцентують автори.

Та Ту-160 – не лише дорогі бомбардувальники, а ще й доволі рідкісні. Вважається, що загалом у Росії налічується 16 таких діючих літаків. При цьому, як заявила Україна, деякі з цих Ту-160 були пошкоджені під час атаки 1 червня в рамках операції "Павутина".

Як зазначає старший науковий співробітник з питань військово-повітряних сил Королівського інституту об'єднаних збройних сил професор Джастін Бронк, знімки з бази в Анадирі можуть говорити про те, що Кремль "намагається зменшити ризик нових атак безпілотників".

Атака по російських аеродромах

У неділю, 1 червня Служба безпеки України провела зухвалу та несподівану операцію під назвою "Павутина". Глава СБУ Василь Малюк тоді повідомив, що було уражено 41 російський літак, серед яких – бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також А-50.

Водночас агентство Reuters у своєму матеріалі стверджувало, що Україна уразила менше російських літаків, ніж повідомлялося. Співрозмовники журналістів у США казали про те, що дрони уразили до 20 літаків Росії. Знищено близько 10 з них.

Вже 9 червня Україна вдарила по російському аеродрому "Саваслейка". Тоді уражено було носій "Кинджалів" – МіГ-31.

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