Він зауважив, що Кримський міст буде знесено.

3 червня 2025 року Україна втретє за час повномасштабної війни уразила Кримський міст. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до росіян на окупованому півострові на тлі цієї атаки.

Він записав відеозвернення, в якому закликав громадян Росії, які перебувають в українському Криму, залишити півострів, поки в них є можливість це зробити. Мова про тих росіян, які оселилися там після 27 лютого 2014 року, та тих, хто перебуває там на "відпочинку".

"Як ви вже усвідомлюєте, незаконно збудований Керченський міст, який пов’язує окупований Крим із територією країни-агресорки, з територією Росії, скоро буде знесений. І ви можете опинитися у своєрідному "мішку". Тому я наполегливо рекомендую вам терміново залишити півострів і вирушити додому, в Росію, в ті міста, звідки ви незаконно приїхали до окупованого Криму", – наголосив голова Меджлісу.

Відео дня

При цьому він додав, що його звернення не покликане убезпечити росіян від небезпеки, на яку вони себе "безглуздо і добровільно" наражають. За його словами, причини "більш прозаїчні". Вони повʼязані з підготовкою до звільнення Криму.

"Якщо ви залишитеся до того часу в Криму, то російські генерали вас обов’язково використають як живий щит, задля порятунку своїх шкур. Повірте, їм не вперше так вчиняти. Отже, громадяни Росії, які незаконно перебувають в окупованому Криму, не відкладайте на завтра свій від'їзд із Криму. Просто можете не встигнути", – констатував Рефат Чубаров.

Атака по Кримському мосту

Вранці 3 червня в районі мосту через Керченську протоку, який зʼєднує материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом, пролунав вибух. Як повідомили в СБУ, під водою було підірвано підпірки опор мосту, і тепер споруда перебуває в аварійному стані. Посприяли цьому 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті.

У Defense Express припускають, що для атаки могли використати нові українські дрони – до прикладу, "Марічку" чи "Толоку".

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