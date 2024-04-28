Лінас Лінкявічюс натякнув, що ЗСУ можуть знищити споруду.

Колишній міністр закордонних справ Литви, нині посол цієї країни у Швеції Лінас Лінкявічюс іронічно висловився з приводу так званого Кримського мосту. У соцмережі Х дипломат натякнув, що Збройні сили України можуть незабаром знищити незаконно збудовану споруду.

"Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще є час", - написав Лінкявічюс.

Реакція Кремля незабарилася. Так, перший заступник постінйого представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що зараз "роболепні прибалтійські американські болонки... шалено гавкають, але жалібно нитимуть пізніше, коли настане судний день, і вони пошкодують про всі подібні помилки".

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Кримський міст - останні новини

Нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Кримський міст залишається нашою ціллю. За його словами, міст посилено охороняють і захищають, "але всі над цим працюють".

Також УНІАН повідомляв, що аналітик дав "рецепт" знищення Кримського мосту. Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявив, що окрім подолання систем ППО та оборонних рубежів РФ, проблемою є капітальний характер конструкції споруди, адже він проектувався так, щоб міг витримувати сейсмічні коливання.

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