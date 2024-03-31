Путінський режим слабкий та непрофесійний у боротьбі проти терористів, і наразі це побачив увесь світ, підкреслив експерт.

Теракти на території РФ будуть продовжуватись, оскільки Кремль не вживає дій щодо реальних терористичних угруповань. Про це генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун сказав у ефірі "Еспресо"

"Радник міністра внутрішніх справ РФ Володимир Овчінніков заявив, що терористами в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" керували за допомогою вшитих чіпів. Це, щоб зрозуміти рівень їхньої тупості, цілий генерал-майор МВС. Тобто, що вони психічно хворі зрозумів весь світ. Проблема для росіян полягає в тому, що такі люди ними керують. Путін звинуватив Україну в теракті й тепер його поплічники намагаються щось вигадати, щоб підтвердити його слова", - пояснив Ягун.

Путінський режим слабкий та непрофесійний у боротьбі проти терористів, і наразі це побачив увесь світ, тож проблеми для Росії тільки починаються, упевнений він.

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"Замість того, щоб зупинитись і вести переговори зі світовими спецслужбами, вони займаються божевіллям. Режим ніяк не намагається реально боротись з цією проблемою. Це ж божевілля почалось не з теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол". Попередні роки вони завжди знаходять якісь візитки Яроша та Mein Kampf українською. Тому, такий непрофесіоналізм та слабкість режиму призведе до ще більших терактів на території РФ. Оскільки реальних дій проти терористичних угруповань вони не роблять", - додав він.

Теракт у "Крокус Сіті" - що відомо

У Підмосков'ї 22 березня ввечері стався масштабний теракт - невідомі відкрили вогонь у "Крокусі". Крім того, у будівлі сталася пожежа. Повідомлялося, що внаслідок атаки загинули 143 людини, і є сотні постраждалих.

Російські силовики стверджували, що затримали "чотирьох безпосередніх виконавців нападу". Відповідальність за злочин узяли на себе бойовики "Ісламської держави", але в РФ вважали за краще "розганяти" версії про "українсько-західний слід" у скоєному злочині. Російський диктатор говорив, що зловмисники намагалися потрапити на українську територію.

Водночас, як зазначають експерти, заяви "Ісламської держави" свідчать про те, що у Росії будуть і наступні теракти. Члени злочинної організації були дуже здивовані тим, що РФ у їхньому нападі звинувачує будь-кого, крім ІДІЛ.

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