Він знову звинувачує в причетності Україну.

Путін намагається пов'язати теракт у підмосковному Crocus City Hall з Україною. При цьому він визнає, що у Москви немає жодних доказів її причетності.

"Ми знаємо, що злочин скоєно руками радикальних ісламістів. Але бачимо також, що США намагаються переконати своїх сателітів та інші країни світу в тому, що, за їхніми розвідданими, київського сліду в московському теракті нібито немає, що кривавий теракт скоїли послідовники ісламу, члени забороненої в Росії організації ІДІЛ. Ми знаємо, чиїми руками було скоєно це злодіяння проти Росії та її народу. Нас цікавить, хто замовник", - заявив він на нараді.

За його словами, потрібно розібратися, чому радикальні ісламісти вирішили скоїти теракт у Росії, яка "виступає за справедливе вирішення близькосхідного конфлікту", а також чому вони "йдуть на вчинення тяжких звірств і злочинів у священний для всіх мусульман місяць Рамадан".

"Цей злочин може бути лише ланкою в цілій серії спроб тих, хто з 2014 року воює з нашою країною руками неонацистського київського режиму... Чому терористи намагалися піти саме в Україну. Хто їх там чекав? Ясно, що тим, хто підтримує київський режим, не хочеться бути спонсорами тероризму. Але питань дуже багато", - сказав він.

Також Путін укотре заявив, що український контрнаступ був безуспішним, Київ "виконує команди з Вашингтона", а в самій Україні почали створювати "щось на кшталт Гітлер'югенда".

Теракт у Москві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в підмосковному Crocus City Hall група озброєних людей відкрила вогонь по відвідувачах концертного залу, після цього вони підпалили будівлю і втекли.

За останніми даними, загинули 139 осіб, щонайменше 182 дістали поранення і травми. Російська пропанада одразу почала натякати, що Україна могла бути причетною до атаки. У Сполучених Штатах Америки спростували це, заявивши, що за атакою стоїть ІДІЛ.

Наступного дня Путін звернувся до нації, сказавши, що терористів затримали на шляху до кордону з Україною, де їм нібито готували "вікно". Самих затриманих заарештували, у мережі публікували відео з тортурами.

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