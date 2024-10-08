Куба хоче стати частиною зростаючої команди країн з економіками, що розвиваються.

Куба подала запит на приєднання до міждержавного об'єднання БРІКС. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, про бажання долучитися до "групи країн з економіками, що розвиваються" у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Куби Карлос Мігель Перейра.

"Куба офіційно звернулася з проханням приєднатися до БРІКС як "країна-партнер" у листі до президента Росії Володимира Путіна, який є президентом Групи, яка консолідується як ключовий гравець у глобальній геополітиці та сподівається на країни Півдня", - написав політик.

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Видання нагадує, що Перейра звернувся до Путіна за два тижні до зустрічі членів БРІКС на щорічному саміті блоку, який запланований на 22-24 жовтня в російському місті Казань:

"Членство в БРІКС можливе лише за запрошеннями, і на початку цього року можливість приєднатися було надано багатьом країнам, зокрема Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об’єднаним Арабським Еміратам. Аргентина також отримала запрошення, але сказала, що не приєднається".

Як відомо БРІКС була заснована в 2009 році для зміцнення тісніших зв'язків між Росією, Китаєм, Індією та Бразилією, і зараз складається з дев'яти членів. Вона стає геополітичним та економічним суперником західного блоку країн G7.

Розширення БРІКС - останні новини

Нагадаємо, у серпні Азербайджан подав заявку до БРІКС. У своїх заявах Баку називав цей намір прагненням розширення співпраці з Китаєм.

Згодом Туреччина офіційно подала заявку на приєднання до БРІКС. Анкара прагне приєднатися до БРІКС "у бажанні створити альянси за межами Заходу".

Також про свій інтерес до блоку висловилася Малайзія.

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