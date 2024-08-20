Про те, що такі наміри у Баку були, відомо вже досить давно.

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до організації БРІКС. Про це азербайджанському виданню Report розповів прессекретар МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде.

Видання зазначає, що 3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані було ухвалено "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою". Згідно з пунктом 4.5 декларації, азербайджанська сторона висловила бажання вступити до БРІКС, а китайська сторона привітала участь Азербайджану у співпраці БРІКС.

БРІКС розширює склад учасників

БРІКС - міжурядова організація, створена 2006 року Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і ПАР. Перші літери англомовних назв цих країн і сформували абревіатуру БРІКС.

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У 2023 році організація пережила перше і вельми значне розширення: до її складу увійшли Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

БРІКС складається з країн, що розвиваються, з проблемними демократичними інститутами. ЇЇ часто протиставляють "Групі семи" (вона ж "Велика сімка" або G7), яка складається з найбільш економічно розвинених країн з усталеними демократичними інститутами.

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