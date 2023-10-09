На переконання міністра, допомагаючи Москві, Тегеран насамперед думає про свої власні інтереси, а не про те, "як би ще допомогти Росії".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у світовій дипломатії, що відбувається навколо Ірану, Тегеран знаходиться у вигідній позиції щодо відносин з різними країнами.

На думку міністра, Іран допомагає Росії виключно з власної вигоди, сказав він в інтерв'ю українському Forbes.

Кулеба прокоментував повідомлення західних ЗМІ про те, що Росія починає переговори з Іраном про постачання їй ракет і "реактивних" Shahed'ів.

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"Не секрет, що Росія хоче отримати від Ірану ракети. Західні країни намагаються цьому запобігти, тому навколо Ірану відбувається "дуже активна дипломатія", - сказав він.

Міністр відповів на питання, хто перемагає в цих переговорах – Росія чи Захід.

"Ситуація хитка. І для Росії, і для нас. Іран тут у вигідній позиції. Вони відчувають, що у них в руках є актив, яким вони можуть оперувати у відносинах з різними гравцями", - додав Кулеба.

На переконання міністра, допомагаючи Москві, Тегеран насамперед думає про свої власні інтереси, а не про те, "як би ще допомогти Росії".

Допомога Росії від Ірану - деталі

Британська розвідка розповіла про поглибленні партнерства Російської Федерації та Ірану після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії посилаючись на дані розвідки. "Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, майже напевно прискорившись завдяки вторгненню Росії в Україну. Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати її зовнішньополітичні зусилля в напрямку раніше менш бажаних партнерств для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки", - йдеться у зведенні.

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