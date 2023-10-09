Міжнародна ізоляція змусила РФ переорієнтувати її зовнішньополітичні зусилля в напрямку раніше менш бажаних партнерств, зазначили в Міноборони Великобританії.

Британська розвідка розповіла про поглиблення партнерства Російської Федерації та Ірану після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. "Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, майже напевно прискорившись завдяки вторгненню Росії в Україну. Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати її зовнішньополітичні зусилля в напрямку раніше менш бажаних партнерств для здобуття дипломатичної, економічної і військової підтримки", - йдеться у зведенні.

При цьому, іранська військова допомога для російської військової кампанії проти України включає сотні безпілотників-камікадзе та артилерійських снарядів. Іранські дрони-камікадзе стали ключовим елементом російської кампанії із здійснення дальніх ударів по Україні.

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"Ця угода була розширена з включенням складання і виробництва цих безпілотних літальних апаратів, відповідно до ліцензії, на заводі в Росії", - сказано у зведенні.

Крім того, російсько-іранські дипломатичні і економічні зв'язки були активізовані. Також сказано, що взаємодія Росії з Іраном на багатосторонніх форумах майже напевно посилиться після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС.

"Іран нещодавно стверджував, що Росія у 2022-23 роках інвестувала в Іран 2,76 млрд доларів США. Досить імовірно, що економічні зв'язки поглибляться, оскільки Росія прагне послабити санкції", - наголошується у зведенні.

Важливі новини щодо співпраці Росії та Ірану

Як повідомляв УНІАН, в американському Інституті вивчення війни (ISW) зафіксували ознаки того, що Іран реально готовий до продажу Росії балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar.

Президент України Володимир Зеленський висловлювався про можливу купівлю російською стороною в Ірані балістичних ракет. Український лідер зазначав, що цим питанням вже займаються "відповідні служби".

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