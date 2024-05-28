Десятиліттями Париж і Берлін задавали тренди в політиці ЄС. Схоже, тепер їхній вплив послабиться.

Європа стомилася від франко-німецького дуету, який задавав стратегію усього Євросоюзу. Інші країни хочуть отримати більше впливу на політику блоку, пише Politico.

Видання зазначає, що вісь Берлін-Париж вже тривалий час тріщить через розходження за низкою принципових питань – від енергетики до війни в Україні. Надійності цього політичного союзу загрожує також і особиста неприязнь між Макроном і Шольцом. Але для решти Європи справа навіть не у цих розбіжностях.

"Новий ризик для Європи полягає в тому, що Шольц і Макрон все більше виглядають як "кульгаві качки" для своїх колег-лідерів ЄС – політично ослаблені на внутрішньому фронті та нездатні вселити впевненість у спільне бачення союзу", – пише Politico.

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Обидва лідери – і Франції, і Німеччини – не можуть впоратися зі зростаючими проблемами в економіці своїх країн. Обидва втрачають позиции на електоральному полі, де в їхній тіні зростають ультраправі сили.

"Поєднання економічної слабкості, особистої холодності та політичної слабкості є токсичним — і критики кажуть, що це може серйозно підірвати їхній авторитет під час переговорів про найвищі посади після виборів до Європейського парламенту", – зазначає Politico.

Неназваний чиновник з Брюсселя, з яким поговорили журналісти, передбачає гучну поразку Макрона на виборах до Європарламента. Це поставить під сумнів здатність Парижа диктувати свою волю решті Євросоюзу.

"Поки Париж і Берлін стикаються з втратою впливу, інші лідери ЄС бачать можливість посилити свій вплив. На тлі війни в Україні та ослаблення франко-німецької осі такі люди, як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Кая Каллас з Естонії та Джорджія Мелоні з Італії, стали головними гравцями на арені ЄС", – констатує виданння.

Вибори до Європарламенту: вплив на Україну

Як писав УНІАН, 6-9 червня відбудуться вибори до Європарламенту. За їхніми результатами буде сформовано ландшафт політичних сил, які наступні п'ять років впливатимуть не лише на внутрішню, а й на зовнішню політику ЄС, зокрема щодо підтримки України.

У Європарламенті нинішнього скликання важливі для Києва резолюції щодо військової, фінансової та політичної підтримки України завжди набирали необхідну більшість. Однак незабаром ця ситуація може змінитися. За оцінками експертів, після червневих виборів до Європарламенту відбудеться "суттєве зміщення праворуч": туди прийдуть правопопулістські та праворадикальні партії, які традиційно більше схильні підтримувати Росію, аніж Україну.

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